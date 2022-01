Dragon Ball Super: la Stagione 2 della serie anime sfrutterà la 3DCG?

Stando alle recenti parole del produttore esecutivo Akio Iyoku, nel 2022 non vedremo solamente il debutto di Dragon Ball Super: Super Hero, ma anche dell'altro. Questa affermazione potrebbe aver suggerito l'imminente ritorno della serie anime, che molto probabilmente andrà a seguire le orme della pellicola sfruttando la 3DCG.

Nelle ultime ore, in rete circolano insistentemente voci su un presunto ritorno dell'anime Dragon Ball Super, un ritorno che però potrebbe rivoluzionare la serie. La Stagione 2 dell'anime, infatti, che riprenderebbe dall'arco narrativo di Moro, potrebbe abbandonare lo stile classico per seguire la via intrapresa dal lungometraggio in uscita nel mese di aprile, ossia la 3DCG.



Dragon Ball Super: Super Hero segnerà una clamorosa svolta per il franchise animato, e si andrà a differenziare da qualsiasi altro prodotto uscito finora. TOEI Animation ha scelto d'immergersi nella nuova tecnologia CGI, che abbiamo già potuto ammirare in tutto il suo splendore nel primo trailer del film. Ma se la serie anime dovesse davvero fare il suo ritorno nel 2022, allora anch'essa sfrutterebbe questo stile grafico?

Le probabilità che Dragon Ball Super Stagione 2 sarà animato in 3DCG sono piuttosto elevate. TOEI ha dato fondo a tutte le sue riserve per perfezionare questo stile, e sfruttarlo per un solo film anime sarebbe riduttivo. Inoltre, pare che anche la prossima saga di Super Dragon Ball Heroes, la Ultra God Mission, adotterà la computer grafica.

Quanto abbiamo potuto ammirare finora, è stato stellare e la community ne è rimasta entusiasta. Dunque, una serie anime in 3DCG sarebbe accolta con favore da parte del pubblico e andrebbe ad avvicinare il franchise animato a quello videoludico.

E a voi, piacerebbe vedere Dragon Ball Super in una nuova veste? Vi lasciamo a una riflessione, Dragon Ball Super può davvero tornare nel 2022?