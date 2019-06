Dragon Ball Super: la Star Comics annuncia la data di uscita del volume 8

Il torneo del potere è arrivato in formato fumettistico circa un mese e mezzo fa grazie a Star Comics, che il 24 aprile ha pubblicato il volume 7 di Dragon Ball Super. L'epica lotta del multiverso vede una battaglia senza esclusione di colpi per la sopravvivenza a causa del desiderio di Zeno di eliminare gli universi più deboli.

La storia di Dragon Ball Super continuerà nel volume 8, appena annunciato da Star Comics e ora con una data di uscita ben definita. Come ha rivelato la casa editrice perugina sulla sua pagina Facebook, il volume 8 di Dragon Ball Super arriverà il 24 luglio 2019 in tutte le fumetterie italiane, a distanza quindi di tre mesi dal precedente tankobon. In calce potete vedere la dichiarazione ufficiale di Star Comics è un'anteprima della copertina italiana, con Goku e Crilin che girano in un luna park su uno scooter volante.

Dragon Ball Super è la nuova serie dell'universo di Dragon Ball, pubblicata sulla rivista mensile V-Jump dal 20 giugno 2015 e disegnata da Toyotaro, con Akira Toriyama che invece si occupa esclusivamente della storia. La serie ha attualmente 48 capitoli all'attivo pubblicati regolarmente ogni mese sulla piattaforma digitale MangaPlus in inglese e disponibili per tutto il globo, che sono poi stati raccolti in Giappone in dieci volumi.