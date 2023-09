Dragon Ball Super: Star Comics vi regala uno zaino per l'acquisto di due volumi

Dragon Ball Super si è rivelata una serie ricca di sorprese, più o meno apprezzate dai fan, ma è indiscutibile il successo che il manga di Toriyama e Toyotaro sta avendo anche in Italia. In occasione dell’uscita del volume 20, la casa editrice Star Comics ha deciso di dare il via ad un’iniziativa molto speciale, vediamo tutti i dettagli.

Il 27 settembre 2023 verrà pubblicato il ventesimo tankobon di Dragon Ball Super, incentrato sul personaggio di Bardack e sul suo passato durante l’invasione del pianeta Cereal. Come molti di voi sapranno si tratta di un momento singolare nella narrazione della serie, dove il padre di Goku subisce diversi cambiamenti rispetto a come lo conoscevamo ma allo stesso tempo riesce a trasmettere al figlio il vero orgoglio Saiyan.

Per celebrare questa uscita Star Comics ha stretto una collaborazione con laFeltrinelli, grazie alla quale chiunque acquisterà due volumi legati alla serie di Dragon Ball Super riceverà in omaggio uno speciale zainetto. L’iniziativa avrà inizio il 22 settembre 2023 e terminerà il 21 ottobre 2023, e sarà possibile richiedere l’omaggio non solo acquistando i manga della serie regolare ma anche l’anime comics di Dragon Ball Super: Broly, e i due romanzi delle due pellicola Dragon Ball Super: Broly e Dragon Ball Super: Super Hero.

Vista la stretta collaborazione con laFeltrinelli l’iniziativa è limitata ai punti vendita della casa editrice, e sui siti e-commerce di laFeltrinelli, IBS e Libraccio. Fateci sapere cosa ne pensate e se parteciperete all’iniziativa accaparrandovi lo zainetto, che potete vedere nel post in calce. Intanto vi lasciamo ai primi spoiler sul capitolo 97 di Dragon Ball Super, e alla spiegazione dello sviluppo dei Saiyan.