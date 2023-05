Dragon Ball Super: una statua di Broly da 500€ con la potenza dell'aura verde

Broly è un personaggio iconico dell'universo di Dragon Ball, noto per la sua potenza straordinaria e la sua storia come super saiyan leggendario. Introdotto per la prima volta nel film Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della Leggenda, Broly ha rapidamente conquistato il cuore dei fan con la sua forza distruttiva e il suo aspetto imponente.

Nel suo minutaggio rientrano le apparizioni in altri due film della saga Z, che lo hanno visto dapprima affrontare Gohan e poi i due giovani Goten e Trunks nella forma Bio Broly. Tuttavia, il personaggio non è mai stato davvero canonico, almeno fino al 2018, quando il nuovo corso della saga intrapreso con Dragon Ball Super non ha deciso di dare davvero la canonicità a questo personaggio. E da qui inizia una nuova storia.

Broly è un saiyan estremamente potente, nato con un livello di potenza fuori dal comune. La sua forza è alimentata dall'ira incontrollata e si intensifica man mano che la sua rabbia cresce. Questo lo rende uno dei guerrieri più pericolosi dell'universo di Dragon Ball, come hanno potuto provare Goku, Vegeta e Freezer nel film Dragon Ball Super: Broly.

L'epicità della sua trasformazione ha ispirato questa statua di Broly da 500 euro: il nuovo aspetto del personaggio, con armatura saiyan e pellicce, è circondato da questa enorme aura verde che si sprigiona dal basso. Alta 61 centimetri, in scala 1:6, questa statuetta ha a disposizione due tipi di teste per Broly, oltre che la possibilità di usare un'accensione LED per illuminare l'aura verde della statua.

Le immagini in basso confermano la furia del saiyan anche in questa nuova versione. E con il capitolo 92 di Dragon Ball Super, Broly è diventato canonico anche nel manga.