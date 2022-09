Dragon Ball Super, lo stile delle animazioni potrebbe cambiare nella nuova serie?

La serie anime di Dragon Ball Super si è conclusa nel 2018 con la fine della Saga del Torneo del Potere. Mentre il manga di Akira Toriyama e Toyotaro sta ancora proseguendo con nuove storie e i Saiyan sono anche tornati sul grande schermo grazie a Dragon Ball Super: Super Hero, non si sono avute più notizie sulla serie anime principale.

Dragon Ball Super: Super Hero, film che potrebbe aver reso canonico un personaggio, deve ancora arrivare in Italia, ma grazie ai numerosi spoiler in molti conoscono già la trama e le nuove trasformazioni dei protagonisti Gohan e Piccolo. Nella pellicola a far storcere il naso ai fan è stato sicuramente lo stile delle nuove animazioni di TOEI Animation, che ha optato per la CGI.

In questi giorni, Si susseguono in rete molti rumor riguardanti il ritorno dell'anime di Dragon Ball Super, e molti fan hanno ipotizzato un netto cambiamento di stile nelle animazioni della serie. Il pensiero comune è che le nuove puntate di Super possano essere orientate verso uno stile di animazione più vicino a quello di Dragon Ball Super: Super Hero rispetto che a quello della serie anime conclusa nel 2018, anche se visto il basso gradimento del pubblico ci sembra una mossa molto azzardata da parte di TOEI Animation. Dipenderà anche da budget che si vorrà investire nell'anime, visto che le animazioni utilizzate per Super Hero sono innovative e, probabilmente, molto costose.

Ad ogni modo, finché non si avranno informazioni certe sul ritorno dell'anime certe ipotesi ci risultano davvero difficili da fare. Se davvero Dragon Ball Super dovesse tornare sul piccolo schermo nei primi mesi del 2023, immaginiamo che alcune informazioni sulla serie debbano essere rese note almeno entro la fine del 2022. Sta ora a TOEI Animation decidere cosa fare con l'opera di Akira Toriyama e Toyotaro.

Vi lasciamo ai 10 episodi più belli dell'anime di Dragon Ball Super.