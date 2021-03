Dragon Ball Super: la storia di Yamoshi, il primo Super Saiyan

Con l'introduzione di Beerus si aprirono di fatto le porte di Dragon Ball Super, seguito che da quel momento in avanti avrebbe spinto i protagonisti a oltrepassare i propri limiti per raggiungere la sfera del divino. La storia dei Saiyan è stata così rivisitata per introdurre il Super Saiyan God.

Chi è realmente Yamoshi, e per quale motivo c'è tanto mistero intorno al suo personaggio? Gli indizi lasciano supporre 2 ipotesi: la prima è che presto o tardi Akira Toriyama e Toyotaro introdurranno l'individuo ad un certo punto della storia, la seconda è che tale carenza di informazioni risponde al fatto che gli autori non hanno alcuna intenzione di raccontare la sua vita se non come pretesto per collocare il Super Saiyan God.

Tuttavia, è lo stesso creatore di Dragon Ball ad aver parlato di lui in occasione di un'intervista per Saikyo Jump del 2018: "In un certo senso, sono la stessa persona [in riferimento al Super Saiyan God e al Super Saiyan di cui parla Freezer]. Tanto tempo fa, prima che il Pianeta Vegeta diventasse il Pianeta dei Saiyan, c'è un uomo di nome Yamoshi che aveva un cuore onesto nonostante la sua specie. Insieme ai suoi 5 compagni, Yamoshi diede vita ad una ribellione ma venne messo all'angolo dai combattenti. Ed è così che divenne un Super Saiyan per la prima volta, anche se la sua trasformazione e il suo spaventoso stile di combattimento lasciarono di di sasso gli altri Saiyan. Tuttavia, a causa della massiccia inferiorità numerica, alla fine le energie di Yamoshi si esaurirono e lui venne sconfitto. Ad ogni modo, questo era solo l'inizio della sua leggenda. A seguito della sconfitta, infatti, il suo spirito iniziò a vagare alla ricerca di sei guerrieri Saiyan dal cuore onesto [da qui la cerimonia], nella speranza di cercare un nuovo salvatore: il Super Saiyan God.

Beeurs probabilmente venne a conoscenza dello spirito di Yamoshi nel suo sogno profetico. Il fatto che l'evento sia registrato nel libro delle leggende dei namecciani è giustificato dal fatto che l'anziano namecciano che lo scrisse simpatizzò con lo spirito di Yamoshi."

Secondo voi, presto ne sapremo di più su Yamoshi? Ma soprattutto, è davvero lui il primo Super Saiyan God della leggenda? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.