Dragon Ball Super: una stupenda fan art di Trunks dal Futuro impazza sul web

Sappiamo benissimo come nel tempo la serie di Dragon Ball ci ha regalato una dietro l'altra innumerevoli nuove forme e trasformazioni dei nostri personaggi. E anche se togliamo quelle non canoniche, GT per fare un esempio, ne rimangono comunque tantissime. Se poi pensiamo solo alle nuove introdotte dall'inizio dell'ultima saga, possiamo sbizzarrirci.

Se in Dragon Ball Super abbiamo visto sopraggiungere moltissime forme evolutive soprattutto di Goku e quasi in egual misura di Vegeta, non dobbiamo dimenticarci di un personaggio amatissimo dai fan e che è comparso in uno dei primi archi narrativi di Super. Stiamo parlando di Trunks nello specifico Trunks dal Futuro e della sua modalità di Super Saiyan Rage, la trasformazione che attiva involontariamente, spinto dalla rabbia, appunto, contro Zamasu e Black Goku.

Proprio in onore di questa magnifica trasformazione che un utente su Reddit, chytwo_art, ha pubblicato una sua personalissima interpretazione del personaggio. Come potete vedere dal disegno in calce all'articolo, l'artista ha deciso di realizzare Trunks Super Saiyan Rage riprendendo però l'aspetto del personaggio visto in Dragon Ball Z. Infatti, rispetto a quello che compare i Super, qui ha i capelli più alzati, i muscoli che letteralmente esplodono dai vestiti e soprattutto non ha pupille né iridi, completamente offuscati dalla rabbia cieca che sta provando in quel momento. Intorno a lui, invece l'aura è riprodotto mantenendo lo stesso stile visto nell'arco narrativo di Black Goku.

Cosa ne pensate di questa bellissima fan art di Trunks? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti.

