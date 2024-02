Dragon Ball Super stupirà i fan con la fusion tra Goku e Gohan?

La Saga di Majin Bu di Dragon Ball Z ha introdotto il concetto di fusion nell'opera di Akira Toriyama. Ricordate però che la prima volta che Goku intende sfruttare il potere degli orecchini Potara non è con Vegeta, ma con suo figlio Gohan? Ebbene, a distanza di decenni, forse finalmente avremo modo di assistere alla loro fusion.

Dragon Ball Z era vicinissimo a dare vita a un guerriero potentissimo, forse anche più di Vegeth. Per motivi di sceneggiatura, comunque, 'Gokhan' non è mai esistito. Che questa fusion possa diventare realtà con Dragon Ball Super?

A Vegeta il concetto di fusione non è mai andato a genio, men che meno quando ha dovuto fare ricorso dalla Danza Metamor. Dal primo momento in cui al principe venne paventata questa possibilità si dimostrò contrario, anche se finì per accettarla per il bene della sua famiglia.

Per Vegeta ricorrere all'unione della propria forza con quella altrui è sintomo di debolezza, una vera e propria ferita al proprio orgoglio Saiyan. Questa sua riluttanza, soprattutto ora che ha sviluppato l'Ultra Ego, potrebbe tramutarsi in un rifiuto. Sarebbe in questo caso che entrerebbe in gioco Gohan.

Con Dragon Ball Super: Super Hero Gohan è tornato a essere il guerriero potentissimo che sembrava dover diventare durante la Saga di Cell. Gohan Beast è al pari di Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego, e forse addirittura ancora più forte di loro.

Come vediamo dal finale del capitolo 101 e dagli spoiler di Dragon Ball Super 102 Gohan Beast ha attirato l'attenzione di Goku, che potrebbe aver trovato un nuovo partner in battaglia. Se necessario, qualora Vegeta fosse K.O. o dovesse rifiutarsi, Goku potrebbe usare la fusion con Gohan, proprio come intendeva fare alle origini. Vegeth e Gogeta sono due dei personaggi più amati dell'opera e difficilmente Toyotaro farà a meno di loro in situazioni di difficoltà. Comunque, la nascita di Gokhan è difficile, ma non impossibile come poteva essere in precedenza.