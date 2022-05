Dragon Ball Super, Super C-13 nell'illustrazione di Toyotaro: torna in Super Hero?

Gli androidi del Red Ribbon stanno per tornare in Dragon Ball Super: Super Hero, ma il vero antagonista della pellicola resta ancora nascosto nell'ombra. A poche settimane dalla release nei cinema giapponesi, il vero, prossimo nemico dei Guerrieri Z è ancora sconosciuto. Sarà Super C-13 a combattere contro Gohan e compagni?

È noto da tempo che in Dragon Ball Super: Super Hero il Red Ribbon tornerà all'attacco. In qualità di erede del Dottor Gelo, il Dottor Hedo svilupperà una nuova generazione di androidi. Gamma 1 e Gamma 2 sono tuttavia convinti di essere dei super eroi, ed è più probabile che questi vengano sfruttati come delle pedine per un piano più grande.

Per qualche misteriosa ragione, gli androidi Gamma rapiranno la piccola Pan, che verrà portata nella base operativa del Fiocco Rosso. Qui, forse la sua energia Saiyan verrà usata per sviluppare un nuovo, potentissimo nemico.

Grandi protagonisti del film saranno dunque gli Androidi del Red Ribbon e Gohan. Secondo le teorie dei fan, in un memorial del passato, il primogenito di Goku affronterà un suo vecchio nemico. Ed è Toyotaro a darci un suggerimento sull'identità di quell'antagonista.

Sul sito ufficiale di Dragon Ball, mensilmente l'autore di Dragon Ball Super condivide delle illustrazioni inedite dei personaggi della saga. Ad aprile, Toyotaro ha illustrato l'Androide 13 di Dragon Ball Z: I Tre Saiyan. L'artwork di maggio è nuovamente a lui dedicato, ma questa volta nella sua forma finale, quella di Super C-13. Questo filotto d'illustrazioni, è una mera casualità, un troll di Toyotaro, oppure un vero suggerimento? Secondo altri, infatti, in Dragon Ball Super: Super Hero tornerà Cell. Per voi, sarà uno due suddetti antagonisti a minacciare la Terra, oppure un cattivo inedito?