Dragon Ball Super: Super Hero, ecco dove acquistare l'outfit ufficiale di Bulma

Ormai l'attesa è veramente agli sgoccioli: tra meno di un mese Dragon Ball Super: Super Hero esordirà nei cinema giapponesi. La pellicola prodotta da TOEI Animation promette delle animazioni rivoluzionarie, che abbiamo già avuto modo di apprezzare nel trailer di Dragon Ball Super: Super Hero.

Le ultime novità su Dragon Ball Super: Super Hero sono state rivelate attraverso le riviste giapponesi di shonen manga, che ci hanno anche dato un'idea del design di ogni personaggio nella pellicola. Abbiamo visto Gohan con il vestito da combattimento di Piccolo, ma anche Broly con la sua tuta da combattimento Saiyan.

Un personaggio su cui non ci siamo mai soffermati è invece Bulma, che si presenterà nel film con la tuta da meccanico gialla della Capsule Corp. Il brand d'abbigliamento giapponese XLARGE ha stretto un accordo per produrre una linea di capi per Dragon Ball Super: Super Hero, e il primo a trapelare sul web è proprio l'outfit di Bulma.

Come possiamo vedere nell'immagine in calce alla notizia, il vestito è un pezzo unico di colore giallo, dotato di cintura. Mentre la parte frontale del vestito è praticamente identica a quella di Bulma, sul retro troviamo il marchio di XLARGE a sostituire quello della Capsule Corp. Il prezzo totale del capo si dovrebbe aggirare sui 130$ (circa 123€).

Il fatto che il prezzo dell'outfit di Bulma sia stato presentato in dollari statunitensi ci fa presagire che forse i pezzi della collezione di Dragon Ball Super: Super Hero possano arrivare anche in Europa, ma non ci sono conferme al riguardo. Non ci resta quindi che attendere l'esordio della linea di abbigliamento di XLARGE per saperne di più.