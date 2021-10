Dragon Ball Super: Super Hero, un allenamento speciale per la piccola Pan

In concomitanza con la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero, durante il New York Comic Con sono state rivelate ulteriori informazioni sull’ultima pellicola ambientata nel vasto universo narrativo ideato da Akira Toriyama, coinvolto in prima persona nella stesura della storia.

Sia dalle immagini e sequenze mostrate, che dai dettagli specificati durante il panel, sembra infatti che la piccola Pan sosterrà un allenamento molto impegnativo, che potrebbe portare per la prima volta nel franchise la trasformazione in Super Saiyan della figlia di Gohan e Videl.

La pellicola inoltre donerà spazio a personaggi ormai diventati quasi del tutto assenti dagli eventi del manga Dragon Ball Super, come Crilin, Bulma, Dende e Korin, tutti coinvolti nel respingere la nuova minaccia rappresentata dal Red Ribbon, grande ritorno dell’opera originale. La trasformazione di Pan in Super Saiyan potrebbe cambiare radicalmente il ruolo della bambina nel futuro della serie, soprattutto se il film verrà considerato canonico all’interno della continuity, il che appare molto probabile vista l’attiva partecipazione di Toriyama stesso.

Come se fosse un passaggio di testimone tra padre e figlia, ad allenare Pan sarà Piccolo, altro personaggio passato totalmente sullo sfondo nella serie di Toyotaro, che aiuterà la piccola a sfruttare al meglio le proprie potenzialità di Saiyan mezzosangue. Diteci le vostre impressioni riguardo questo risvolto narrativo nella sezione commenti.

Per concludere vi lasciamo al ritorno di un personaggio molto apprezzato, apparso in un frame del trailer.