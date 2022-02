Dragon Ball Super: Super Hero, un animatore e regista critica il naso di Vegeta nel film

Il nuovo film ispirato al capolavoro di Akira Toriyama, Dragon Ball Super: Super Hero, non ha ancora compiuto il suo debutto eppure non sembra aver convinto larga parte della community come accadde con il precedente lungometraggio che riuscì ad entusiasmare il pubblico già con il primo trailer promozionale.

Di Dragon Ball Super: Super Hero abbiamo avuto qualche informazione, ben più di un trailer ma pochi elementi circa il contenuto del film. Uno degli elementi forti su cui TOEI Animation punta molto in questa nuova avventura cinematografica è il ruolo di Gohan che sarà protagonista del "combattimento della sua vita".

Tuttavia, il bersaglio delle critiche di Masaki Sato, volto noto nel mondo di Dragon Ball per aver lavorato come animatore, direttore delle animazioni e in tanti altri ruoli inerenti al franchise di DBZ, è stato però il design di Vegeta. In due tweet, infatti, il Key Animator spiega: "Dal momento che non sono partecipe di questo progetto, ne posso parlare. Odio questa ombreggiatura. Almeno, io cerco sempre di non ombreggiare il naso. Sembra così banale ai miei occhi..."

Dopodiché aggiunge in un altro cinguettio: "L'animazione tradizionale con dubbie proporzioni è un grosso punto a suo favore. Non sono molto interessato ad un prodotto totalmente in CG, ma se la trama dovesse rivelarsi interessante allora penso che vada bene! L'unico modo per saperlo con certezza è guardarlo..."

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole, siete d'accordo sul naso di Vegeta? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.