Dragon Ball Super: Super Hero, quanti anni ha Piccolo? Facciamo il conto

Il tempo passa anche nel mondo di Dragon Ball. Siamo abituati a vedere personaggio come Goku e Vegeta adulti fatti e finiti, ma intorno a loro c'è un universo che si muove, che invecchia. Anche con i tempi molto ristretti di Dragon Ball Super, c'è una continua progressione dell'età dei personaggi.

In arrivo c'è il film Dragon Ball Super: Super Hero che sarà posizionato cronologicamente più avanti della fine di Dragon Ball Z, o comunque in pari con essa. Tutti invecchiano, e Piccolo non fa eccezione. Quanti anni avrà il namecciano nel film?

Nato nell'anno 753, ha affrontato Goku al torneo Tenkaichi all'età di soli tre anni nell'anno 756. Da lì in poi è stata una crescita continua e poi consolidamento nel fisico attuale. Alla fine di Dragon Ball Z, quindi durante l'ultimo torneo Tenkaichi dove il gruppo fece la conoscenza di Ub, il namecciano aveva 31 anni. Un'età di certo non avanzata ma che sembra comunque iniziare a mostrare i primi segni del tempo.

Considerato che Dragon Ball Super: Super Hero è ambientato quantomeno nell'anno del torneo Tenkaichi o poco dopo, Piccolo ha tra i 31 e i 33 anni. Nel prossimo lungometraggio, Piccolo avrà un nuovo design che sembra invecchiarlo.