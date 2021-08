Dragon Ball Super: Super Hero, l'annuncio della rivista V-Jump e un promemoria

Dragon Ball Super: Super Hero è ormai realtà. Finalmente, infatti, TOEI Animation ha svelato al mondo intero durante il Comic-Con di San Diego il prossimo lungometraggio legato al franchise di Akira Toriyama. Dovremo attendere ancora diversi mesi per il debutto della pellicola, ma le ambizioni della compagnia sono altissime.

Dragon Ball si tinge di una nuova veste grafica per "Super Hero", decisione azzardata che al momento non ha convinto i fan della saga visto uno stile troppo simile alla computer grafica e in netto contrasto a quanto visto precedentemente con Dragon Ball Super: Broly.

Ad ogni modo, recentemente anche il magazine V-Jump è arrivato sul mercato e ha portato con sé l'annuncio del film su rivista. In alcune tavole promozionali, infatti, si vedono alcune delle immagini mostrate al Comic-Con di San Diego come il character design di Goku, Piccolo, Pan e del nuovo misterioso personaggio. Vi ricordiamo, a tal proposito, che Dragon Ball Super: Super Hero dovrebbe uscire a partire dal secondo trimestre del 2022, ovvero tra aprile e dicembre.

Non ci resta dunque che attendere le prossime novità sulla pellicola che potrebbero non tardare ad arrivare dal momento che il 22 agosto è atteso il Jump Victory Carnival, il nuovo evento di casa Shueisha, che potrebbe riservare piacevoli sorprese. E voi, invece, cosa vi aspettate dall'evento atteso a breve e dal film? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.