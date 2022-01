Dragon Ball Super: Super Hero è un'anteprima sul futuro del franchise?

Il prossimo appuntamento con il franchise anime di Dragon Ball Super è fissato nell'aprile 2022, mese in cui nei cinema giapponesi farà il suo debutto ufficiale la rivoluzionaria pellicola Super Hero. Questo film animato sarà solo il preludio di una nuova era per il brand?

Se avete anche solo parzialmente seguito lo sviluppo del movie, allora già lo saprete. Dragon Ball Super: Super Hero abbandonerà il canone standard per passare a un nuovo stile grafico, la 3DCG. Questo, per TOEI e per Dragon Ball è un passo molto importante, che potrà voler dire fallimento o successo. Stando a quanto visto finora, punteremmo più sul secondo.

Ma non solo, la pellicola allontanerà i riflettori da Goku e Vegeta, fino a questo punto protagonisti indiscussi, per concedere un'opportunità a personaggi secondari come Piccolo e Pan. A dominare la scena, però, dovrebbe essere Gohan, che andrebbe così a riprendersi quel posto che occupava nel corso della saga di Cell. Il primogenito di Goku e Chichi tornerà a essere il combattente più forte della Terra?



Dragon Ball Super: Super Hero potrebbe dunque essere un indizio sul futuro della serie, futuro che verrebbe segnato dalla computer grafica e per l'appunto da Gohan. Qualora la serie anime dovesse tornare davvero nel 2022, come si vocifera negli ultimi giorni, essa molto probabilmente adotterebbe la 3DCG. Ma non solo, e se al termine della saga di Granolah, ci fosse un arco incentrato su Gohan? Così facendo, il film potrebbe ricollegarsi canonicamente al manga.

Voi che ne pensate, Super Hero è davvero un'anteprima sul futuro di Dragon Ball? Vi lasciamo allo sketch dal doppiatore di Piccolo.