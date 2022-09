Dragon Ball Super: Super Hero ha aperto le porte a una nuova Saga degli Androidi?

Dalle serie del passato fino a quelle del presente, Dragon Ball è sempre stato legato a doppio filo con la figura degli Androidi. E se l'ultimo lungometraggio del franchise avesse aperto le porte per una possibile nuova saga a loro dedicata?

A causa degli intenti malvagi dell'Esercito del Fiocco Rosso, in Dragon Ball Super: Super Hero assistiamo all'ascesa di una nuova generazione di Androidi. Le creazioni del Dottor Hedo, Gamma 1 e Gamma 2, sono potentissime e persino in grado di rivaleggiare con due guerrieri abili ed esperti come Piccolo e Gohan. Tuttavia, la loro battaglia a quattro viene interrotta da un altro Androide, l'immenso Cell Max.

In seguito allo scontro con la seconda venuta dell'Essere Perfetto, uno dei due Androidi "supereroi" viene distrutto. Tuttavia, la speranza di rivederlo, come d'altronde Dragon Ball ci insegna, non è ancora perduta. Con il dottor Hedo ai servizi di Bulma, Gamma 2 potrebbe tranquillamente venire ricostruito.

Come accaduto con C-17 e C-18, anche Gamma 1 e 2 potrebbero avere il loro personalissimo arco di redenzione. In questa futura, ipotetica saga, i due personaggi confermerebbero il loro status di alleati dei Guerrieri Z, magari affiancandosi proprio ai due androidi apparsi in Dragon Ball Z. Inoltre, ora che Dragon Ball Super: Super Hero pare aver reso canonico quel personaggio, potremmo assistere alla battaglia tra i suddetti quattro e l'Androide 21. Vi piacerebbe rivedere Gamma 1 e Gamma 2 nel manga di Dragon Ball Super, oppure perché no come protagonisti del grande ritorno della serie anime?