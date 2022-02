Dragon Ball Super: Super Hero, apparirà Gotenks? L'indizio di un autore

Le tanto attese novità su Dragon Ball Super: Super Hero sono finalmente arrivate durante il panel che si è tenuto al Dragon Ball Games Battle Hour. All’evento, hanno fatto il loro debutto ufficiale Goten e Trunks, che non sono più i ragazzini a cui era vietato scendere sul campo di battaglia. La loro presenza significa il ritorno di Gotenks?

Goten e Trunks adulti sono stati mostrati nel poster di Dragon Ball Super: Super Hero. La loro presenza apre dunque le porte a un clamoroso ritorno, un dato di fatto che si evince dalla stessa locandina pubblicitaria. I due Saiyan mezzosangue figli di Goku e Vegeta, infatti, si stanno esibendo nella danza Fusion. Il debutto di Gotenks adulto potrebbe essere molto vicino, ma il duo pare aver dimenticato la danza.

Il produttore del film, Akio Iyoku, ha voluto dare un ulteriore indizio sulla presenza di Gotenks adulto. Intervistato in uno stage, l’autore ha rivelato che, a un certo punto del movie in 3DCG, i due si esibiranno nella danza Fusion. Iyoku, però, scherzando, ha anche detto che non sa esattamente come potrebbe andare a finire il loro tentativo.

Mentre i fan immaginano il ritorno di Cell in Dragon Ball Super: Super Hero, il suggerimento del produttore, indica che i due potrebbero provare a utilizzare la Fusion, ma che questo tentativo potrebbe fallire miseramente, visto che comunque i due non ricorrono a tale mezzo da diversi anni. Dunque, la possibilità di vedere Gotenks adulto potrebbe sfumare clamorosamente, rinviando questo evento ad altra data.