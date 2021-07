Dragon Ball Super: Super Hero aprirà le porte al vero sequel di Z?

Finalmente ha un nome il nuovo film legato al capolavoro di Akira Toriyama preannunciato qualche anno fa. Dragon Ball Super: Super Hero sarà una pellicola destinata a far discutere, sia per quanto riguarda la componente prettamente visiva che quella narrativa, ma le premesse per qualcosa di grande ci sono tutte.

Ci sono un paio di indizi per il quale è lecito aspettarsi uno stravolgimento della time-line di Dragon Ball con questo nuovo film. L'elemento di certo più clamoroso è il nuovo design di Pan, la giovane figlia di Gohan e Videl che nel film sembra essere cresciuta non poco. Il team non ha svelato la sua età, eppure in Giappone i bambini iniziano la scuola tra i 6 e i 7 anni e, se fosse confermato, ciò vorrebbe dire che Dragon Ball Super: Super Hero traghetterà gli eventi della storia almeno 2 anni dopo il finale di "Z" che vi ricordiamo seguire di 10 anni la sconfitta di Majin Buu.

Come se ciò non bastasse, Akira Toriyama in persona è strettamente coinvolto nel lungometraggio, come a voler porre le basi per una narrazione che andrà ben oltre quanto costruito negli anni della serializzazione su Weekly Shonen Jump. Senza considerare, in ultimo, che Dragon Ball continua ad essere una gallina dalle uova d'oro la cui trasmissione continua a portare tra le casse di Shueisha e TOEI Animation, nonché del sensei stesso, ingenti somme di denaro. Non possiamo escludere dunque che questo film possa fare da trampolino di lancio per gli eventi futuri del franchise a cui seguirà presumibilmente un time-skip, magari anche nel manga al fine della saga di Granolah. Allo stesso tempo, tuttavia, potrebbe anche trattarsi di un film stand-alone, che nulla abbia a che vedere con l'attuale storia anche se difficilmente gli autori si lasceranno scappare un occasione del genere per gettare le basi per il futuro di Dragon Ball.

E voi, invece, cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.