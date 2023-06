Dragon Ball Super: Super Hero arriva su Crunchyroll! Ci sarà anche in italiano

Sono passati anni dalla fine dell'anime di Dragon Ball Super, che aveva riportato in auge il mondo di Akira Toriyama. Toei Animation e tutto il reparto di Shueisha che si occupa del franchise non hanno però smesso di lavorare, nonostante lo stop, partorendo alcune idee che poi si sono concretizzate in alcuni lungometraggi.

Dopo Dragon Ball Super: Broly del 2019, sono stati osservati alcuni anni di stop, conclusisi nel 2022 con l'esordio di Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo film della saga che ha messo al centro degli eventi non i soliti Goku e Vegeta, ma altri personaggi. Con Gohan, Piccolo e Pan in primis a combattere, c'è stata una crescita di tutto il cast della serie. Così la nostra recensione di Dragon Ball Super: Super Hero conferma la bontà del lavoro portato avanti negli ultimi anni da Toei Animation e Akira Toriyama.

Il suo tempo nei cinema è terminato, sia quelli internazionali che italiani, e quindi inizia la sua era nei servizi streaming. Crunchyroll annuncia che Dragon Ball Super: Super Hero esordirà il 12 luglio 2023 sulla sua piattaforma. Il film sarà disponibile sia doppiato che sottotitolato in Europa, e tra le lingue disponibili ci sarà anche l'italiano, sia per i sottotitoli che per il doppiaggio.

Chi se l'è perso quindi potrà recuperare il film e i nuovi eventi che portano Piccolo e Gohan su un livello di forza molto più alto del precedente. E così, anche sui servizi streaming continua l'epopea di Dragon Ball, ormai un fenomeno culturale globale.