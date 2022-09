Dragon Ball Super: Super Hero, un artwork 'What If' di quel villain alla massima potenza

Dal 29 settembre Dragon Ball Super: Super Hero farà il suo debutto nei cinema italiani. La community internazionale ha però già potuto apprezzare la pellicola, in cui uno dei personaggi più apprezzati di Dragon Ball Z ritorna a minacciare il pianeta Terra.

Nonostante gli incassi record di Dragon Ball Super: Super Hero al box office mondiale, il film anime non ha convinto proprio tutti. Una fetta del fandom avrebbe infatti voluto assistere al ritorno di quel villain alla sua massima potenza. A correggere il tiro, interviene un artwork fanmade in stile "What If".

Ingaggiato dal Red Ribbon, il dottor Hedo dà vita a una nuova generazione di Androidi. Quando però il comandante Magenta capisce che Gamma 1 e Gamma 2 non sono in grado di sconfiggere i Guerrieri Z, libera la sua arma segreta ancora incompleta. In Dragon Ball Super: Super Hero nasce Cell Max, una versione berserk molto più potente di quella che Gohan affrontò in passato.

La community non ha apprezzato fino in fondo il debutto di Cell Max, che in parte rovina l'alone che permeava l'antagonista di Dragon Ball Z. Se Cell era conosciuto per la sua grande intelligenza, Cell Max è invece una sua versione totalmente fuori controllo e priva di logica alcuna. Inoltre, a causa dell'incubazione incompleta, Cell Max non assume la forma Perfetta, ma quella precedente.

Cosa sarebbe accaduto se l'incubazione di Cell Max avesse rispettato i tempi previsti dal dottor Hedo? A questa domanda trova risposta il "What If" realizzato dall'utente Twitter @DBSKAKERU1. Nell'artwork, vediamo Cell Essere Perfetto con le parti del corpo rosse della forma Max. Di fronte a lui, forse nemmeno Gohan Beast e Orange Piccolo avrebbero potuto alcunché.