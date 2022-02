Dragon Ball Super: Super Hero, l'ascesa del male e la mossa di Gohan nelle clip dal film

L'evento Dragon Ball Games Battle Hour, che si è tenuto nelle scorse ore in Giappone, ha regalato alla community di appassionati un gran numero di informazioni sul movie in uscita nell'aprile 2022. Oltre alla conferma della presenza di tre personaggi molto attesi, sono state mostrate diverse clip tratte da Super Hero: analizziamo due di esse.

Goten e Trunks ci saranno in Dragon Ball Super: Super Hero, ma non come li ricordavamo. I due Saiyan Mezzosangue, infatti, sono ora cresciuti e presentano un character design completamente rinnovato, che nasconde alcuni dettagli nascosti.

Oltre a ciò, nel corso della manifestazione, sono stati trasmessi dei brevi filmati tratti dal film, e che ci permettono di gustare in anteprima il nuovo stile grafico e le animazioni. Nel primo di essi, vediamo l'ascesa del male, identificato nel Dr. Hedo. Il nuovo leader del Red Ribbon, a quanto pare, era tenuto prigioniero in una struttura di detenzione per, al momento, una non meglio precisata ragione. Scontata la sua pena, e dunque tornato in libertà, mette in moto la sua vendetta. Nella valigetta, nasconde un esplosivo, lanciato all'interno del carcere. Allontanandosi, assistiamo all'esplosione della prigione.

La seconda clip è invece dedicata a Gohan e mostra delle scene già viste. In questo breve spezzone, il figlio di Goku lancia la contromossa e lo vediamo arrivare al Quartier Generale del Fiocco Rosso, pronto a combattere sotto la pioggia. Con la sua tuta da battaglia in onore del maestro Piccolo, affronta Gamma 1. Tuttavia, la battaglia finale di Super Hero potrebbe non essere sulla Terra, e nascondere qualche clamoroso segreto non ancora rivelato.