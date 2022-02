Dragon Ball Super: Super Hero, che aspetto potrebbe mai avere 'quel' personaggio?

Circa due mesi separano gli appassionati dal debutto di Dragon Ball Super: Super Hero in Giappone, un progetto cinematografico legato al capolavoro di Akira Toriyama che si preannuncia ambizioso e destinato a far discutere visto il comparto tecnico messo in campo da TOEI Animation.

Lo studio aveva promesso novità e nella giornata di ieri ha mantenuto la parola rilasciando ulteriori dettagli su Dragon Ball Super: Super Hero, su tutti la presenza di Goten e Trunks cresciuti e nell'atto di compiere la fusione. Secondo diversi fan, infatti, i due potrebbero essere protagonisti della pellicola con una fusione che di certo reinterpreterebbe Gotenks con un nuovo charatcer design.

Ma l'iconica fusion potrebbe non essere l'unica a farsi vedere nel film, infatti da diverse settimane si vocifera che anche un vecchio villain parteciperà al lungometraggio, Cell. Ad ogni modo, qualora questa indiscrezione dovesse rivelarsi veritiera, è presumibile pensare che il noto antagonista torni con un'inedita forma, magari prendendo in prestito uno dei design che Akira Toriyama aveva previsto originariamente, li stessi allegati in calce alla notizia.

Ovviamente queste non sono altro che speculazioni, ma il ritorno di Cell con un design immaginato oltre 20 anni fa è una suggestione affascinante. E voi, invece, la ritenete un'ipotesi abbastanza plausibile? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.