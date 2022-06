Dragon Ball Super: Super Hero, assisteremo davvero al ritorno di Cell?

Manca davvero pochissimo all'esordio di Dragon Ball Super: Super Hero nei cinema giapponesi, fissato per l'11 giugno. Dopo che il lungometraggio era stato rimandato ad aprile a seguito di un attacco hacker a TOEI Animation, questa volta sembra essere quella buona per vedere come proseguirà la storia dei Guerrieri Z rimasti sulla Terra.

Goku e Vegeta si trovano infatti sul pianeta di Beerus e Whis, impegnati in un intenso allenamento con Broly. A difendere la Terra in Dragon Ball Super: Super Hero saranno Gohan e Piccolo, che dovranno affrontare il ritorno dell'Esercito del Fiocco Rosso e i nuovi androidi Gamma 1 e Gamma 2.

Negli ultimi mesi sono emerse diverse teorie dei fan riguardanti un possibile ritorno di Cell nel film. Il più forte degli androidi creati dal Dr. Gelo non si è mai ripresentato in Dragon Ball dopo la sua sconfitta, e ad alimentare le voci di un suo ritorno ci ha pensato il doppiatore di Gamma 2 in Dragon Ball: Super, che ha parlato in un'intervista di un misterioso personaggio nel finale della pellicola.

Quali sono le motivazioni che ci fanno credere in un ritorno di Cell? Prima di tutto, è l'unico dei tre grandi villain di Dragon Ball Z a non essere mai tornato in scena. Mentre Freezer è tornato in Dragon Ball Super e Majin Bu si è unito ai guerrieri Z, Cell dopo essere stato sconfitto da Gohan non si è più visto in nessun media collegato a Dragon Ball. Un altro motivo è che il protagonista di Super Hero è proprio quel Gohan che lo sconfisse nel Gioco di Cell, scatenando per la prima volta il potere del Super Saiyan 2. Infine, il nemico dei guerrieri Z in Dragon Ball Super: Super Hero è l'Esercito del Fiocco Rosso, di cui il Dr. Gelo faceva parte.

Il comeback dell'androide, se non ben studiato, potrebbe risultare forzato, dando l'impressione di un fanservice davvero esagerato. TOEI Animation e Akira Toriyama sono proprio sicuri di voler buttare nella mischia anche Cell? I dubbi sono molti, così come i rumor, ma non ci resta che attendere l'11 giugno per saperne di più.

Vi lasciamo al terzo teaser trailer di Dragon Ball Super: Super Hero.