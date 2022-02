Dragon Ball Super: Super Hero, la battaglia finale non sarà sulla Terra?

Appena una manciata di mesi separano i fan dal debutto cinematografico di Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo progetto sul grande schermo realizzato da TOEI Animation che porterà con sé un rinnovato comparto tecnico che vuole fare della computer grafica il suo punto forte.

Non tutti però sono convinti della bontà di questa produzione, persino uno storico animatore di Dragon Ball Z è scettico riguardo la CGI e di alcune decisioni stilistiche. Negli ultimi mesi TOEI Animation ha lentamente svelato qualche dettaglio sul film, come il ruolo di Gohan che dovrebbe essere il protagonista di una splendida battaglia.

Ad ogni modo, nelle scorse ore lo studio di animazione ha rilasciato sui canali social del progetto cinematografico un'immagine promozionale con Goku, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, chiedendo ai lettori di riconoscere l'ambientazione alle spalle del nostro eroe. L'ambientazione, infatti, dovrebbe essere proprio quello del Pianeta di Beerus come si evince da quell'arbusto particolare. Tuttavia, non sappiamo se la battaglia finale avverrà proprio su quel pianeta o se quello sia soltanto un frammento dell'ennesimo allenamento di Goku.

Non ci resta che attendere dunque ancora qualche mese per tutte le conferme del caso, nella speranza che Dragon Ball Super: Super Hero possa arrivare presto anche in Italia. Secondo voi, invece, lo scontro finale si terrà presso la base del Fiocco Rosso o sul Pianeta di Beerus? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.