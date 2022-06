Dragon Ball Super: Super Hero, la battaglia di Ultimate Gohan e Piccolo nel terzo teaser

A meno di dieci giorni dalla premiere nelle sale cinematografiche giapponesi, TOEI Animation fa crescere l'hype condividendo un'ennesima, breve clip promozionale. Protagonisti del teaser, sono Ultimate Gohan e Piccolo, impegnati in una nuova battaglia.

Dopo il trailer di Super Hero all'insegna di Gohan, il figlio di Goku è nuovamente protagonista in un terzo PV. Nel filmato, che trovate in calce all'articolo, vediamo Piccolo alzare la mano verso Gohan. In seguito, vediamo la sua battaglia con Gamma 1. Il combattimento, lascia spazio alla potenza distruttiva di Piccolo e poi a Gohan Super Saiyan.

Oltre al filmato, sono stati resi noti altri succulenti dettagli sulla narrazione della pellicola. Dopo la rivelazione sui brani della colonna sonora di Dragon Ball Super: Super Hero, ecco i particolari sulla trama.

Nel corso del film, Piccolo riceverà una videochiamata da Videl. La ragazza, gli chiederà di andare a prendere la piccola Pan da scuola, poiché papà Gohan è troppo impegnato con le sue ricerche e lei è impegnata con gli insegnamenti in un corso di arti marziali. Piccolo, arrivato a casa di Gohan, con rabbia chiederà il motivo per cui reputa le ricerche più importanti della sua famiglia.

Inoltre, Piccolo chiede il motivo per cui Gohan non si stia più allenando. Questi, risponde che qualora dovesse sorgere una nuova minaccia per la Terra, ci penseranno suo papà e Vegeta. Più furioso di prima, Piccolo proverà a colpire Gohan, che però riesce a bloccare il colpo. A quel punto, Piccolo dona i suoi stessi vestiti a Gohan, e poi va via per andare a prendere Pan.