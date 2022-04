Dragon Ball Super: Super Hero, anche le bottigliette d'acqua si aggiungono al merchandise

Dragon Ball Super: Super Hero si sta facendo ormai attendere da molto tempo. Dopo il rinvio del lungometraggio a causa dell'attacco hacker subito da TOEI Animation, Dragon Ball Super: Super Hero ha una data d'uscita ufficiale, che sembra essere definitiva. I fan non vedono l'ora di gustare la nuova avventura dei Guerrieri Z.

Ad accompagnare l'esordio del film è stato presentato un vasto merchandise: astucci, zaini, action figures e collaborazioni con vari brand. Pensate che una catena di fast food giapponese collaborando con Dragon Ball Super: Super Hero ha creato una mascotte molto bizzarra, ovvero un pollo Super Saiyan.

Ma le sorprese dedicate al film non sono finite qui: come possiamo vedere nel tweet di @DB_official_en, nei supermercati giapponesi stanno per arrivare le bottigliette d'acqua minerale di Dragon Ball Super: Super Hero. Saranno disponibili in due formati, ovvero quello da 280ml e quello da 200ml, e con due design diversi: Nella bottiglietta più grande sarà presente l'illustrazione della locandina del film, mentre in quella più piccola Goku che utilizza la kamehameha. Le illustrazioni si espanderanno una volta riempite le bottigliette con l'acqua, creando un effetto che piacerà sicuramente ai più piccoli.

L'acqua imbottigliata proviene dalla prefettura di Miyazaki, regione ricca di fiumi. Purtroppo, al momento queste botigliette verranno commercializzate solo in Giappone, ma chissà che in futuro non possano arrivare anche in Europa.