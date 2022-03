Dragon Ball Super: Super Hero, Broly funzionerà come eroe?

Broly fece il suo debutto negli anni '90 nei film di Dragon Ball Z, divenendo in fretta uno dei villain più amati. Per i fan, Broly esisteva davvero nell'universo di Dragon Ball, tuttavia la creatura di Toei Animation non è mai stata canonica. Il vero esordio è avvenuto in Dragon Ball Super: Broly, film uscito in Giappone nel 2018.

La fine del film preparò il terreno per un ruolo più ampio: Broly fu quindi introdotto alle meccaniche di Dragon Ball Super. Mentre nel manga il suo esordio ancora deve essere ufficializzato, l'anime lo riporterà in scena con il ritorno a sorpresa in Dragon Ball Super: Super Hero. Ma Broly riuscirà ad avere un ruolo da eroe?

Il super saiyan leggendario ama le battaglie, così come Goku, e sembra ben predisposto nel mettersi alla prova contro avversari molto potenti. Il suo stato mentale delicato però potrebbe convincere a lasciarlo in disparte, quasi con un ruolo neutrale. Se imparasse a controllarsi, tuttavia, l'anime di Dragon Ball Super potrebbe vedere la coppia di protagonisti saiyan diventare un trio, con Goku, Vegeta e Broly sempre uno al fianco dell'altro nelle battaglie più ardue.

Dragon Ball Super: Super Hero riuscirà a far fare un altro passo in avanti alla caratterizzazione di Broly? In aggiunta, nel film ricompariranno anche Cheelai e Lemo.