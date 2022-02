Dragon Ball Super: Super Hero, ci sarà anche Bulma! La moglie di Vegeta è invecchiata?

Tra le grandi novità di Dragon Ball Super: Super Hero non vi sono solo i nuovi character design di Goten e Trunks, ma anche quelli di altri personaggi. Nella prossima pellicola anime del franchise, ci sarà anche una protagonista storica, presente sin dalle primissime battute. In che modo è cambiato il suo aspetto?

Bulma è al fianco di Goku sin dall'alba dei tempi e ovviamente ci sarà anche in Dragon Ball Super: Super Hero, come confermato dalla recente locandina pubblicitaria. Ma se Pan, Goten e Trunks sono cresciuti, ora come apparirà la moglie di Vegeta?

Essendo ambientato diverso tempo dopo gli eventi di Dragon Ball Super: Broly, i protagonisti dell'opera sono ovviamente invecchiati. Pan non è più una bambina, e si allena in compagnia del suo maestro Piccolo. Goten e Trunks, invece, sono divenuti adulti e sono finalmente pronti a vestire il ruolo di difensori della Terra, come i loro genitori. Per quanto riguarda Bulma, invece, che in Dragon Ball Super Broly ha 47 anni?

La donna, umana, dovrebbe apparire decisamente più anziana rispetto alle sue ultime apparizioni. Ma così non sarà. Come vediamo dal poster del film, il suo character design è praticamente identico e non cambia pressoché nulla, se non l'outfit. Ciò, in realtà non sorprende, poiché l'età fisica della moglie di Vegeta è stata alterata dal desiderio espresso alle Sfere del Drago.