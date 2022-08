Dragon Ball Super: Super Hero, buona ripresa al box office internazionale

Dragon Ball Super: Super Hero è stata una delle pellicole più discusse dell’intero franchise, persino prima della sua uscita effettiva nelle sale. Dall’utilizzo della CGI, al rinvio dovuto all’attacco hacker a Toei Animation, il film si è rivelato deludente per molti, registrando anche incassi minori rispetto alle produzioni precedenti.

Tuttavia, stando ai recenti dati diffusi dall’utente @DbsHype nel post che trovate in calce, l’ultimo lungometraggio animato di Dragon Ball ha raggiunto un nuovo, importante, traguardo nel mercato internazionale. Con un totale di 45.24 milioni di dollari americani incassati in tutto il mondo sembra esserci finalmente stata una significativa crescita negli incassi.

A sorprendere sono le cifre relative al primo weekend in Nord America, pari a 20,1 milioni di dollari, un incremento sostanziale rispetto ai 12,8 milioni incassati da Dragon Ball Super: Broly nel 2018 nei primi tre giorni nelle sale statunitensi.

Inoltre, considerando che in totale la pellicola precedente ha raggiunto i 30,7 milioni di dollari nel mercato americano e canadese, va sottolineato che questo record potrebbe essere facilmente infranto da Dragon Ball Super: Super Hero, essendo già a due terzi di tali incassi.

In sostanza, se in patria la pellicola ha avuto un’accoglienza più timida rispetto alle produzioni passate, questa può aspirare a raggiungere risultati molto interessanti nel mercato occidentale. Per concludere vi lasciamo al nuovo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero in italiano, e ricordiamo che il film arriverà nelle nostre sale il 29 settembre 2022.