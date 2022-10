Dragon Ball Super: Super Hero, la caduta della statua di Gohan diventa virale

Dragon Ball Super: Super Hero si è rivelato uno dei più grandi successi del 2022 per il settore dell’animazione, e mentre la pellicola continua a registrare ottimi incassi a livello mondiale, il gonfiabile di Gohan posto in una piazza di Hong Kong per pubblicizzarla è caduto, come testimoniano le foto e le reazioni degli appassionati sui social.

L’ultima grande produzione di Toei Animation, in cui è stato coinvolto anche il maestro Akira Toriyama in persona, si è rivelata ricca di novità mantenendo comunque un attento sguardo al passato del franchise, e riportando Gohan e Piccolo a ricoprire ruoli centrali. La decisione di erigere un enorme gonfiabile del Saiyan nella piazza Mong Kok si è inizialmente rivelata un’ottima trovata, ma a causa di un fattore esterno o per problematiche non ancora rilevate, la sua forza e maestosità si sono letteralmente sgonfiate.

Come potete vedere dalle foto condivise da q10mark nel post riportato in fondo alla pagina, la posa decisa e coraggiosa di Gohan, pronto ad affrontare gli androidi della Nuova Armata del Fiocco Rosso, si è trasformata in un grande palloncino deforme senza aria. Evento che ha suscitato ilarità e battute scherzose, diventando virale sui social.

Per finire ricordiamo che al New York Comic-Con è stata inaugurata una figure della nuova forma di Piccolo, e vi lasciamo alla nostra recensione di Dragon Ball Super: Super Hero.