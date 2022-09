Dragon Ball Super: Super Hero cambia tutto nell'eterna rivalità tra Goku e Vegeta

Sin dal momento dell’annuncio di Dragon Ball Super: Super Hero, TOEI Animation aveva chiarito che per questa volta non sarebbero stati Goku e Vegeta i grandi protagonisti. Nonostante ciò, il loro rapporto è una delle chiavi fondamentali del lungometraggio. Ecco come gli eventi del film potrebbero cambiare la loro rivalità.

Lontani dal pianeta Terra per allenarsi in compagnia di Broly e Whis sul pianeta di Beerus, Goku e Vegeta hanno affidato la pace nel mondo agli altri Guerrieri Z. In Dragon Ball Super: Super Hero sono Gohan e Piccolo a fare le loro veci e a difendere il pianeta dai piani malvagi dell’Esercito del Fiocco Rosso. Ma nel mentre, cosa facevano i due Saiyan?

Nonostante i vari tentativi di richiamare la loro attenzione, Goku e Vegeta erano impegnati in un qualcosa di fondamentale importanza. Nel frattempo che Gohan e Piccolo combattevano le creazioni del dottor Hedo, i due rivali di sempre si combattevano in uno scontro che di amichevole non aveva proprio nulla. Questa battaglia la vedremo prestissimo anche nelle sale nostrane. Dragon Ball Super: Super Hero arriva nei cinema italiani a settembre.

In questa lotta di sparring era stato imposto loro di non trasformarsi e di non usare colpi energetici, e piuttosto di concentrarsi su un combattimento corpo a corpo basato sulle arti marziali. Il risultato finale della battaglia lo si ha solamente nelle scene post-credit del film: entrambi cadono al tappeto esausti, ma Goku è il primo a toccare il suolo e la vittoria va a Vegeta.

Dopo numerose e umilianti sconfitte, il Principe dei Saiyan per la prima volta ha battuto il suo grande rivale. Tuttavia, quasi sicuramente in futuro il loro rapporto non cambierà nemmeno di una virgola: Goku e Vegeta continueranno a essere gli stessi di sempre, sfidandosi e rispettandosi a vicenda.