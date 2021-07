Dragon Ball Super: Super Hero cambia stile grafico, la reazione dei fan

Ma qual è stata la reazione della community al passaggio generazionale alla CGI 3D? I fan hanno accolto questo cambiamento in maniera molto positiva e numerosi appassionati non vedono l'ora di poter vedere i Guerrieri Z in azione con questo nuovo stile grafico. D'altronde, questa scelta di design non fa altro che avvicinare l'anime al mondo dei videogiochi , in particolar modo ai più recenti FighterZ e Kakarot. Per alcuni, però, il 3D sarà usato solamente in determinate situazioni, e non per l'intera durata della pellicola.

damn, it’s cg. dragon ball super broly looked outstanding and i thought they handled the limited use of 3D models for certain scenes well, i didnt want a whole movie JUST cg tho https://t.co/ZRA8x1QCKl — Ian Mutchler (@TheFantasticIan) July 23, 2021

New Dragon Ball Super movie is CG.



It might look gorgeous. It might be exceptional.



But I won't deny that I'm less of a fan of CG than 2D for DragonBall, and that's going to translate into my excitement for the film. — Scott Frerichs 🏳️‍🌈 🐯 (@KaiserNeko) July 23, 2021