Dragon Ball Super: Super Hero è canonico? Parla il regista, la timeline dell'universo

Il manga di Dragon Ball Super sta andando avanti, con Toyotaro e Toriyama che hanno superato di gran lunga il Torneo del Potere e la lotta con Broly, che sono stati gli ultimi eventi animati. Ciò vuol dire che la saga è proseguita negli anni e in molti si sono chiesti quando è ambientato Dragon Ball Super: Super Hero.

Il film ha contribuito ad ampliare il nuovo universo del franchise partito nel 2015 con il progetto Super, mostrando non più Goku e Vegeta ma Gohan e Piccolo, alle prese con una crisi terrestre che li ha portati a superare i propri limiti. In Giappone il film sta andando forte, e così V-Jump ha parlato con il regista Akio Iyoku di alcuni dettagli di Dragon Ball Super: Super Hero. Il regista ha voluto soffermarsi su due aspetti in particolare.

"Tra questo film e il manga di Toyotaro-sensei, ci sono due linee d'azione in corso di Dragon Ball Super. Per iniziare, il film è stato scritto per essere puramente un sequel di Dragon Ball Super: Broly. Volevano incontrare le aspettative di tutti coloro che hanno seguito Dragon Ball finora, seguendo i 'Sarebbe bello se succedesse questo' o 'Spero che questo personaggio compaia'. Nelle pagine di V-Jump, abbiamo il continuo della storia di Goku e Vegeta. Vedremo nuovi nemici potenti apparire, nuove storie ed eventi che continueranno a progredire. Ovviamente Toriyama sta supervisionando diligentemente le storyline anche del manga, quindi i due eventi corrono in parallelo. In termini di posizione nella timeline, cerchiamo di non costruire le cose troppo rigidamente. Vogliamo lasciare margini nella storia per consentire ottimi gradi di libertà".

Pertanto, il film è naturalmente canonico, ma non è ancora perfettamente posizionabile nel franchise confrontandolo con la storia in corso nel manga attualmente.