Dragon Ball Super: Super Hero, la casa di Piccolo nelle illustrazioni di Toriyama

In occasione dell’uscita di Dragon Ball Super: Super Hero in Giappone il maestro Akira Toriyama, molto coinvolto nella produzione della pellicola, ha partecipato a numerose interviste, rivelando particolarità e interessanti dettagli. Molti di questi riguardano Piccolo che ha dedicato delle illustrazioni alla sua dimora.

Come era già evidente dai primi trailer e dalle informazioni diffuse negli scorsi mesi, Piccolo ha svolto un ruolo centrale nella trama del film, al fianco del suo amico Gohan, e ricevendo persino una nuova forma. Toriyama ha sottolineato in diverse occasioni quanto sia complesso e frastagliato il passato di Piccolo, aspetto che lo rende uno dei personaggi più interessanti, e per togliere un po’ di mistero sulla sua esistenza, lo stesso maestro ha concepito la casa del namecciano, mostrandola nelle due immagini che trovate in calce.

Nella prima si nota l’esterno, Piccolo ha deciso di vivere immerso nella natura e vicino ad un piccolo specchio d’acqua. Nella seconda invece Toriyama ci porta dentro la casa stessa, caratterizzata da una sala, con una poltrona, una sedia e un piccolo tavolo. Sul fondo e a sinistra vi sono due porte, ma non viene specificato cosa contengano. Dalle illustrazioni sembra che Piccolo, da buon namecciano, abbia uno stile minimalista e non sia molto attaccato a nessun oggetto materiale che non sia necessario per le comodità quotidiane.

Per finire ricordiamo che il film ha superato 1 miliardo di yen al botteghino, e vi lasciamo alle prime indiscrezioni sull'uscita del sequel.