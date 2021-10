Dragon Ball Super: Super Hero, il character design di Vegeta trapela al NYCC!

Il panel di Dragon Ball Super: Super Hero che si è tenuto qualche giorno fa al Comic-Con 2021 di New York continua a far discutere la community. Grande assente nel trailer ufficiale è Vegeta, il cui character design è però trapelato in una serie di statuette promozionali del lungometraggio. Ecco il Principe dei Saiyan!

Presente solamente in un immagine video mostrata dal Red Ribbon, l'assenza di Vegeta nel trailer ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero ha generato un gran vociferare. Nella clip, infatti, appaiono tutti i protagonisti principali, tra cui Goku, Piccolo, Pan, nuovi personaggi inediti e persino Broly, meno che lui. Per quale motivo? Stando ad alcune teorie poco probabili emerse in rete, essendo collocato cronologicamente dopo la Saga di Granolah, Vegeta potrebbe essere morto, oppure diventato un Hakaishin.

Sebbene la sua assenza non sia giustificata, ma nemmeno un grave segnale d'allarme, Vegeta è stato realtà mostrato ufficiosamente in una serie di figures promozionali del lungometraggio realizzate da S.H.Figuarts.

Se pensate che Vegeta indossi la camicia rosa e i pantaloni gialli con cui viene identificato dal Red Ribbon, vi sbagliate di grosso. Il Principe dei Saiyan, infatti, indossa la sua solita tuta, questa volta color blu scuro.

Secondo voi, è davvero questo il character design ufficiale di Vegeta, oppure dovremmo aspettarci qualche sorpresa? Ecco quando arriveranno le prossime informazioni ufficiali su Dragon Ball Super: Super Hero.