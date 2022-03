Dragon Ball Super: Super Hero, Cheelai e Lemo ci saranno! Cosa nasconde l'amica di Broly?

A solo un mese dal debutto nei cinema giapponesi, i misteri su Dragon Ball Super: Super Hero continuano a infittirsi. Il poster recentemente rilasciato, infatti, ha mostrato il ritorno di due personaggi del precedente movie. Uno di questi, però, sembra nascondere qualcosa.

L’ultima keyart di Dragon Ball Super: Super Hero ha svelato altri componenti del cast. Non solo Goten e Trunks in versione adulta, nel prossimo film ci saranno anche due grandi protagonisti di Dragon Ball Super: Broly.

La presenza del Super Saiyan Leggendario era accertata già da tempo. Broly, pare, si allenerà in compagnia di Goku e Vegeta, sotto la guida di Whis. Sulla Terra, nel frattempo, ci saranno due ospiti, Cheelai e Lemo. In questo film, avranno solo un ruolo marginale? Forse, no.

Nel poster di Dragon Ball Super: Super Hero vediamo Lemo alle prese con la cucina, con Cheelai alle sue spalle come aiuto cuoco. Ma questa, ha insospettito i fan. Di primo acchito, si direbbe che la ragazza abbia in mano un sacco di patate. Osservando però bene l’immagine, si notano dei capelli. Cheelai ha avuto un figlio? E soprattutto, chi è il padre del nascituro? Secondo le prime ipotesi fanmade, il bebé è frutto della coppia Cheelai e Broly.