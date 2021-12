Dragon Ball Super: Super Hero, chi sono Gamma 1 e Gamma 2? Alla scoperta dei nuovi villain

In seguito al trailer pubblicato nel corso del Jump Festa 2022, Dragon Ball Super: Super Hero ha catalizzato su di sé l'attenzione dell'intera community. Del lungometraggio animato in 3DCG, infatti, sono emersi i primi dettagli sulla narrazione: il Red Ribbon sta per tornare a colpire.

Il secondo teaser trailer di Dragon Ball Super: Super Hero ha messo in evidenza due fattori chiave, il primo è che Gohan avrà un ruolo centrale, il secondo è che l'antagonista sarà l'organizzazione del Fiocco Rosso, gli stessi criminali che Goku affrontò e sconfisse durante l'infanzia.

Il figlio di Goku e Chichi dovrà dunque difendere il Pianeta Terra dal nuovo Red Ribbon, nato dalle ceneri dell'organizzazione che fece il suo debutto nella serie originale. In assenza di suo padre e Vegeta, Gohan sfodererà il suo spirito combattivo per proteggere la piccola Pan e il suo maestro Piccolo, il quale verrà preso di mira per qualche strana ragione.

A muovere i fili del Red Ribbon saranno Gamma 1 e Gamma 2, due androidi di nuova generazione che fanno seguito al programma C, di cui facevano parte C-18 e C-17. Stando a quanto emerso dalla sinossi del film anime, essi sono gli androidi più potenti di sempre.

Questi due nuovi personaggi, per qualche motivo si ritengono dei supereroi e cominceranno a muovere battaglia contro i Guerrieri Z. Ma qual è il vero scopo del Red Ribbon, e che cosa nascondo Gamma 1 e 2?

Vi lasciamo ai doppiatori del nuovo Red Ribbon e a tutto ciò che sappiamo sul nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero.