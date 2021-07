Dragon Ball Super: Super Hero, il grande coinvolgimento di Akira Toriyama

Sembra proprio che i lavori su Dragon Ball Super: Super Hero porteranno a una ventata d'aria fresca per il franchise visto l'interesse di TOEI Animation di puntare su alcuni elementi spesso messi da parte. Ma il vero punto forte di questo nuovo progetto è il grande coinvolgimento di Akira Toriyama.

Tutti i tasselli per una grande storia ci sono tutti, tra nuovi personaggi e una componente slice of life che potrebbe aiutare la pellicola a dedicare un po' di riflettori ai tanti personaggi messi in secondo piano. Secondo alcune ipotesi, infatti, il protagonista del film potrebbe essere Gohan nei panni di Great Saiyaman o persino sua figlia, la piccola Pan che è crescita rispetto la serie televisiva.

Sappiamo che Akira Toriyama ha lavorato diversi anni alla sceneggiatura di questo film, ma soprattutto, come confermato al Comic-Con 2021, che mai prima d'ora il suo coinvolgimento era stato così diretto e intenso. Le immagini della casa di Piccolo, infatti, sono frutto della mente dell'autore e così anche il volto del misterioso personaggio. Non sappiamo dire con esattezza fin quanto in profondità il sensei sia sceso nella stesura di questo lungometraggio, ma i presupposti per aprire le porte al vero sequel di Dragon Ball Z ci sono tutti.

E voi, invece, cosa vi aspettate da Dragon Ball Super: Super Hero? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.