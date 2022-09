Dragon Ball Super: Super Hero, il colossale villain del film si mostra in una key art

La trama di Dragon Ball Super: Super Hero ruota attorno alla minaccia della rediviva Armata del Fiocco Rosso. Guidata da Magenta, l’organizzazione può vantare dei modelli molto speciali di androidi creati da Hedo, nipote del Dr. Gelo, e dal quale ha preso ispirazione per riportare sul campo di battaglia un antagonista ben noto ai fan della serie.

Riprendendo i progetti del nonno, Hedo ha dovuto creare, sotto ordine di Magenta, una versione potenziata di una delle più grandi minacce apparse sul pianeta Terra: Cell. Dopo le nuove trasformazioni raggiunte da Gohan e Piccolo, anche l’androide capolavoro del Dr. Gelo ha ottenuto nuove capacità e un design parzialmente diverso dall’originale, protagonista dell’ultima key art ufficiale.

Per pubblicizzare l’arrivo del film in nuovi paesi, la pagina Twitter ufficiale di Dragon Ball Super ha condiviso l’immagine che potete vedere in calce, mostrando Cell Max, estremamente simile alla forma semi-perfetta dell’originale ma caratterizzata da un coloro rosso anziché verde scuro. Questa vicinanza con lo stadio intermedio di Cell potrebbe essere dovuta al fatto che l’arma segreta del Fiocco Rosso non fosse ancora completa quando Magenta ha chiesto a Hedo di usarla.

Per finire vi lasciamo alla data d’uscita di Dragon Ball Super: Super Hero in Italia.