Dragon Ball Super: Super Hero, il com'è andato il film al cinema rispetto ai precedenti?

Dragon Ball Super: Super Hero non ha ancora terminato la sua programmazione nelle sale in Giappone che già TOEI Animation ha iniziato a lavorare al prossimo film. I report dal botteghino dell'ultima fatica cinematografica legata al capolavoro di Akira Toriyama è stata però al di sotto delle aspettative.

Per essere chiari, i numeri trattati in questa sede fanno riferimento al primo mese di distribuzione di ciascuna delle pellicole messe a confronto. L'utente Hype, un volto noto nel settore, ha realizzato un'iconografia per confrontare gli incassi al box office per il primo mese di 'Super Hero' con i 3 precedenti lungometraggi.

Se notiamo una certa linearità in termini di incassi per Battle of Gods (312 sale), Resurrection of Freezer (653 sale inizialmente, 390 alla fine del mese) e DBS: Broly (467 sale), per quanto riguarda l'ultimo film il calo è evidente. Parliamo infatti di circa 14,5 milioni di dollari, la metà esatta delle precedenti produzioni. Ad ogni modo, è bene ricordare che questi numeri non sono in alcun modo indice di un 'flop', visto che restano comunque tutto sommato elevati, ma riflettono i disagi della distribuzione anomala di 'Super Hero' (371 sale). La pellicola è stata infatti rinviata, a causa dell'attacco hacker ai danni di TOEI Animation, senza contare che ha ricevuto una campagna marketing ambigua e il valore dello yen che era più alto nel 2018.

Tutti fattori che hanno dunque contribuito ad un calo degli incassi che restano comunque piuttosto importanti. E voi, invece, cosa ne pensate di questi numeri? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.