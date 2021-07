Dragon Ball Super: Super Hero, ecco come apparirebbe il film con lo stile di Shintani

Finalmente il nuovo film legato al franchise di Akira Toriyama ha un nome, ovvero Dragon Ball Super: Super Hero. TOEI Animation scommette sulla qualità tecnica proponendo uno stile completamente originale e a metà strada tra la tecnica tradizionale e la computer grafica. Ma la domanda sorge comunque spontanea: che fine ha fatto Shintani?

Seppur non vi sia ancora la formalità, sembra un dato di fatto che il celebre character designer di Dragon Ball Super: Broly non parteciperà a questo nuovo film nello stesso ruolo della precedente pellicola, dettagli che rafforzano le ipotesi su un coinvolgimento di Shintani in Dragon Ball Super 2, il sequel dell'anime che ha quasi smesso di far parlare di sé.

Ad ogni modo, il lungometraggio atteso per il 2022 sembra voler portare una ventata d'aria fresca in tutto il brand con un occhio di riguardo all'elemento slice of life. Inoltre, pare che anche la piccola Pan avrà un grosso ruolo nel film, elemento che ha raccolto le attenzioni dei fan. A tal proposito, un artista, un certo Bruce Wayne, non si è lasciato scappare l'occasione di immaginare la figlia di Gohan e Videl cresciuta con lo stile di Naohiro Shintani mentre si rivolge a Piccolo con la sfera dalle quattro stelle tra le mani. La rappresentazione grafica in questione potete ammirarla in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.