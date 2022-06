Dragon Ball Super: Super Hero, come si chiama la trasformazione di Piccolo? L'ipotesi

Archiviato il rinvio obbligato di Toei Animation, è finalmente giunto il momento per gli spettatori giapponesi di godersi le nuove trame di Dragon Ball Super: Super Hero, il lungometraggio che ha deciso di accantonare Goku e Vegeta per una volta e dare più spazio a due personaggi che negli ultimi tempi si sono ritrovati messi in disparte.

Sono infatti Gohan e Piccolo i due veri protagonisti di Dragon Ball Super: Super Hero e, come vuole la tradizione di Dragon Ball, per queste occasioni ci vogliono nuove trasformazioni. I primi spoiler del film hanno rivelato la forma inedita di Gohan, ma come ben noto anche Piccolo ha la sua trasformazione nel film. Era infatti già da diverso tempo, grazie a locandine e trailer, che era stato rivelato un Piccolo dal fisico più muscoloso e da un colorito leggermente diverso dal classico verde.

Secondo l'account Dokkan Assets, che ha condiviso un'immagine proveniente da Amazon, questa nuova forma di Piccolo ha anche un nome. Nella figure creata da Ichibansho e dedicata al namekkiano si intravede il nome Piccolo Potential Capacity Liberation, che sarebbe il nome ufficiale in inglese di questa forma. Tradotto, significherebbe "Liberazione della capacità potenziale". Vi piace questo nome per la forma di Piccolo? Bisognerà attendere per scoprire se nel film viene menzionata e sul come verrà resa in italiano in futuro.