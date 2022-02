Dragon Ball Super: Super Hero, come sarà la fusione di Gotenks? Il possibile risultato

Goten e Trunks sono stati per lungo tempo una croce per i fan di Dragon Ball Super. Dopo il loro ruolo da protagonisti nella saga finale di Dragon Ball Z, i due bambini mezzi saiyan sono stati messi completamente in disparte, scomparendo dal nuovo anime e manga. Il film Dragon Ball Super: Super Hero potrebbe mettere un freno a questa situazione.

Goten e Trunks saranno nel film con una versione più cresciuta, probabilmente da adolescenti. I fan di Dragon Ball Super non vedevano l'ora e, in aggiunta, la loro posa fa presupporre che ci sarà un po' di spazio in più. I due giovani sono stati infatti raffigurati nel momento in cui la danza della fusione Metamor raggiunge il culmine. Ci sarà quindi spazio per Gotenks in Dragon Ball Super: Super Hero? Potrebbe, ma come sarà?

Ovviamente sarà diverso dalla versione da bambino che abbiamo visto in azione in Dragon Ball Z. Una sua potenziale apparizione potrebbe ispirarsi al Gotenks di Super Dragon Ball Heroes, lo spin-off non canonico della serie. Gotenks sarebbe più o meno uguale a quello che abbiamo già visto, con gli stessi capelli colorati di viola e nero, ma avrebbe un aspetto più maturo e avrebbe una maglia sotto il gilet nero e giallo dei Metamor.

Bisognerà prima capire quanto minutaggio avranno Goten e Trunks, e se il Gotenks che apparirà in Dragon Ball Super: Super Hero sarà macchiettistico oppure avrà un vero ruolo importante.