Dragon Ball Super: Super Hero, come sarebbe Gohan con lo stile di disegno di Dragon Ball Z

La differenza tra lo stile di disegno di Dragon Ball Z e le nuove scelte artistiche di Toei Animation per la saga sono sempre al centro di tanti dibattiti. Negli anni scorsi è stata presentato molte volte un confronto tra l'atmosfera che si respirava dalle scene del vecchio anime e quella di Dragon Ball Super o del film Broly.

Con l'uscita dei primi trailer di Dragon Ball Super: Super Hero, il prossimo film della saga che in Giappone verrà proiettato nei cinema nel 2022, si è capito subito che ci sarebbe stato un altro cambio di stile, stavolta non più in animazione classica bensì in 3DCG. Una modifica artistica che non a tutti è piaciuta, ma sarà necessario aspettare il film per capire a che livello arriverà la resa.

Intanto c'è già qualche fan che si dedica a qualche rifacimento, trasformando alcune scene di Dragon Ball Super: Super Hero e realizzandole con lo stile di disegno di Dragon Ball Z. Darkhans0 si è concentrato su una scena di Gohan, pronto a salvare Pan, che è stato ridisegnato come nel vecchio anime degli anni '90. Una modifica estrema come si può notare dalle due foto in basso, che aggiungono ulteriore epicità e una carica molto più pesante alla scena. Quale stile preferite?

Come sarebbero invece Bulma e gli altri personaggi di Dragon Ball nella vita reale?