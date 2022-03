Dragon Ball Super: Super Hero, completato il lavoro sulla colonna sonora del film

Dopo un breve recap delle ultime novità di Dragon Ball Super: Super Hero, vi segnaliamo un nuovo commento condiviso dal compositore della colonna sonora del film, che ha voluto aggiornare sullo stato dei lavori della pellicola.

L'account Twitter @DBSChronicles ha condiviso le ultime notizie riguardo l'atteso film di Dragon Ball Super. Come potete leggere nell'immagine presente in calce alla notizia, Naoki Sato, compositore che si occupa della musica del lungometraggio, ha fatto sapere di aver completato i lavori sulla colonna sonora di Super Hero. Manca poco più di un mese all'uscita del film, che debutterà nei cinema giapponesi a partire dal prossimo 22 aprile, per questo gli appassionati sperano di scoprire altri dettagli sull'opera, di cui ancora non conosciamo la data di uscita in Italia.

La pellicola sarà incentrata sullo scontro dei protagonisti con Dr. Hedo, nuovo leader del Red Ribbon, organizzazione militare introdotta nella prima saga di Dragon Ball e che era interessata alla conquista del potere delle sfere del drago. Per ora non conosciamo ancora molto della trama del film, non resta quindi che aspettare le prossime settimane per scoprire altri dettagli riguardo le prossime avventure dei personaggi di Akira Toriyama. Nel frattempo vi lasciamo con questa immagine che rivela il quartier generale degli avversari di Dragon Ball Super: Super Hero.