Dragon Ball Super: Super Hero, la conferma dallo staff: novità sul film già domani

Sarà un 2022 importante per il franchise di Akira Toriyama che si arricchirà finalmente di un nuovo progetto cinematografico le cui aspettative sono alle stelle dopo il successo del precedente uscito ormai 3 anni fa. Ad ogni modo, già domani potremo ricevere novità su Dragon Ball Super: Super Hero.

Non sappiamo ancora cosa TOEI Animation e Toriyama abbiano riservato per i fan per il film in dirittura d'arrivo nel 2022. Tuttavia, stando al merchandising ufficiale di DB, il team non ha ancora svelato un nuovo personaggio il cui ruolo potrebbe risultare cruciale per la storia di cui si sa ancora poco e nulla.

Il Jump Festa 2022 avrà un ruolo cruciale per Dragon Ball Super: Super Hero dal momento che un intero panel dell'evento Shueisha sarà dedicato proprio a lungometraggio in questione. Nelle scorse ore, attraverso un comunicato diffuso sui propri social media, l'account ufficiale della produzione ha suggerito agli appassionati di sintonizzarsi tra le loro pagine nella giornata di domani in quanto verranno svelate proprio il 15 dicembre tutte le ultime novità per DB Super: Super Hero.

Non ci resta dunque che attendere 24 ore per scoprire cosa verrà svelato domani, se un trailer o una Key Visual ufficiale. E voi, invece, cosa vi aspettate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.