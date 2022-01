Dragon Ball Super: Super Hero, confermati i protagonisti del film in un'intervista

Il secondo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero ha davvero fatto impazzire i fan di Dragon Ball di lunga data, in quanto ha confermato che Gohan, il figlio di Goku, si sarebbe finalmente alzato dalla scrivania e sarebbe tornato a combattere.

Gohan è stato considerevolmente assente per gran parte della durata di Dragon Ball Super - un'assenza che sembrava particolarmente strana, dato che Gohan è stato probabilmente il personaggio principale per gran parte di Dragon Ball Z. Ora ci sono altre buone notizie per i fan di Dragon Ball Super. E' stato confermato che Gohan e Piccolo saranno effettivamente i protagonisti di Dragon Ball Super: Super Hero.

In un'intervista con il produttore del film, Akio Iyoku, quest'ultimo ha potuto rivelare qualche dettaglio in più sul lungometraggio. Secondo Iyoku, Dragon Ball Super: Super Hero rappresenterà un grande cambio di ritmo per il franchise, sarà una storia rara in Dragon Ball Super che menterrà la minaccia sulla Terra, piuttosto che sul cosmo più in generale ma sarà anche una storia dove Gohan e Piccolo saranno i personaggi principali, piuttosto che Goku e Vegeta che avranno comunque un ruolo in Dragon Ball Super: Super Hero.

Come detto, i fan di Dragon Ball Z sono entusiasti di riavere Gohan sotto i riflettori. Sono anche entusiasti di vedere Gohan e il suo "vero padre" Piccolo ricevere l'attenzione che meritano. Ci sono state intere discussioni all'interno del fandom di Dragon Ball su come Piccolo sia la figura paterna che Gohan non ha mai avuto in Goku, e su come Dragon Ball Super abbia ampiamente evitato gli obblighi familiari di Goku, così come la sua guida nei confronti di Gohan e Goten per la prossima generazione di combattenti Z per difendere la Terra e l'Universo 7.

Ora sembra che Dragon Ball Super: Super Hero inizierà alcune grandi svolte positive per quanto riguarda la presenza di Gohan in Dragon Ball Super. Come per ogni cosa nel franchise in questo momento, la domanda è verso dove tutto questo porterà.

Potrebbe Gohan diventare ancora una volta un elemento centrale del franchise di Dragon Ball? Potremmo capirlo presto. Non si sa ancora quando Dragon Ball Super: Super Hero uscirà nelle sale italiane ma per quanto riguarda quelle giapponesi si tratta del 22 aprile 2022, ecco la sinossi del film:

"L'Esercito del Nastro Rosso, un'organizzazione malvagia che è stata distrutta da Goku in passato, è stata riformata da un gruppo di persone che hanno creato nuovi e più potenti androidi, Gamma 1 e Gamma 2 e cercano vendetta contro Goku e la sua famiglia."