Dragon Ball Super: Super Hero, che conseguenze avrà l'errore di Goten e Trunks?

Fino a ora esclusi dalle battaglie a causa della loro giovane età, Goten e Trunks avranno finalmente modo di riscattarsi in Dragon Ball Super: Super Hero. Nel film, ambientato successivamente rispetto alla pellicola di Broly, i due sono adulti, ma la lontananza dai combattimenti si farà sentire.

Goten e Trunks erano forse la più grave mancanza dell'opera di Toyotaro. Il prossimo film del franchise, però, porrà rimedio a questa lacuna, stando a quanto recentemente emerso. Nel poster promozionale di Dragon Ball Super: Super Hero li vediamo adulti, pronti a scatenare il loro potenziale sfruttando la mitica Danza Fusion.

Nella pellicola anime in 3DCG, dunque, dovrebbe apparire anche Gotenks, ma quale, esattamente? I due, nella serie Super, non hanno più avuto modo di combattere in modo serio con alcun antagonista. Saranno ancora capaci, dopo così tanto tempo, di esibirsi nella Danza Fusion?

A quanto pare, la risposta, per somma tristezza del fandom, pare essere negativa. La locandina, mostra i due errare nell'esecuzione della Fusion, con Trunks e Goten che non sovrappongono correttamente gli indici della mano destra. A quale risultato porterà questa danza fallacea?

Come suggerito da un oggetto di merch dedicato a Dragon Ball Super: Super Hero, nel film comparirà il Gotenks grasso, e non quello rinsecchito. Questa possibilità, è avvalorata persino dalle parole di un autore di Dragon Ball Super: Super Hero, che suggerisce il grave errore in cui incapperanno Goten e Trunks. Ma ci sarà, in seguito, spazio anche per la versione completa di Gotenks, secondo voi?