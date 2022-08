Dragon Ball Super: Super Hero: cosa riserba il futuro di quel protagonista?

Mentre Dragon Ball Super: Super Hero abbatte tutti i record negli USA, i fan nostrani attendono ancora l'uscita nei cinema italiani. In attesa del debutto nel Bel Paese, analizziamo però quel che potrebbe accadere in futuro. Rivedremo mai quell'importante protagonista del film?

Fondamentale ai fini della trama di Dragon Ball Super: Super Hero è il ritorno in pompa magna del Red Ribbon. La progenie del Comandante Red, sconfitto da Goku quando era ancora un bambino, ha dato vita a una nuova generazione dell'Esercito del Fiocco Rosso. Al fianco di Magenta e del suo fido Carmine, un ruolo di rilievo nell'organizzazione criminale lo ha il Dottor Hedo, che prende le veci di Gelo.

È lo scienziato, raggirato dai vertici del Red Ribbon, a costruire gli Androidi di nuova generazione Gamma 1 e Gamma 2, che nel film combattono contro Gohan e Piccolo, e Cell Max, versione più grande e potente, ma anche più stupida, dell'Essere Perfetto che vedemmo in Dragon Ball Z.

Negli ultimi istanti della pellicola, Hedo si rende conto di aver commesso un errore e di aver messo in pericolo il mondo. Ammesso lo sbaglio commesso, Hedo viene perdonato dai Guerrieri Z, che gli offrono una possibilità di redenzione. Bulma, colpita dal suo genio, gli offre un lavoro presso la Capsule Corporation. Hedo però non dovrà mai costruire nuovi androidi in grado di difendere la Terra al fianco di Gohan e gli altri, ma bensì dovrà sfruttare la sua mente brillante per contribuire nella ricerca nel campo dell'anti-aging. Così facendo, contribuirà al segreto di Bulma in Dragon Ball Super: Super Hero.

Dunque, in futuro ci sarà ancora la possibilità di vedere Hedo, in un ruolo però molto diverso da quello di antagonista che ha in Dragon Ball Super: Super Hero.