Dragon Ball Super: Super Hero, cosa sappiamo: trama, uscita, personaggi, trasformazioni

Con la serie anime abbandonata da ormai lungo tempo, a catalizzare su di se le attenzioni della community è Dragon Ball Super: Super Hero, prossima pellicola del franchise in uscita nell'aprile del 2022 in Giappone. Facciamo un punto della situazione su tutto quel che è emerso finora di questo film.

Con il recente trailer condiviso al Jump Festa 2022, finalmente abbiamo potuto dare uno sguardo completo al nuovo, rivoluzionario stile grafico adottato. Dragon Ball Super: Super Hero abbandona i classicismi della serie anime per approcciarsi, per la prima volta in assoluto, alla 3DCG. Il teaser conferma che questa veste grafica totalmente digitale calza a pennello: sembra quasi di ammirare un filmato tratto da uno dei recenti videogiochi del franchise. Ma della trama?

Ne 2022, un nemico storico torna a minacciare la Terra. Il Red Ribbon, l'organizzazione criminale che Goku affrontò e sconfisse quando era solo un bambino, farà il suo ritorno in scena. Assieme a loro, tornano gli androidi, questa volta ancora più pericolosi. I presunti antagonisti di Super Hero sono Gamma 1 e Gamma 2, per l'appunto due androidi di nuova generazione. L'aspetto tradisce però le loro intenzioni; siamo sicuri che saranno davvero loro i villain della storia?

Un ruolo di primo piano lo avrà Gohan, personaggio che non esprime il suo vero potenziale dalla saga di Cell. Il figlio di Goku, che indosserà gli abiti del suo maestro Piccolo, avrà dunque modo di riscattarsi e di sopperire alla mancanza di suo padre e Vegeta, che presumibilmente passeranno tutto il tempo ad allenarsi sul pianeta di Beerus.

A quanto pare, anche Pan avrà un ruolo centrale. Stando alle prime ipotesi, la piccola figlia di Gohan verrà rapita dal Red Ribbon, facendo infuriare il Saiyan Mezzosangue. E Goten e Trunks? Si spera che anche i due giovani Guerrieri Z possano trovare spazio, magari esibendosi nella fusion, Gotenks.

Anche Broly, che tornerà dopo l'omonima pellicola, avrà un suo ritaglio di spazio. Il Leggendario Super Saiyan, come abbiamo visto alla fine del film del 2018, continuerà infatti ad allenarsi in compagnia di Goku e Vegeta. Vi salutiamo lasciandovi al team up tra Piccolo e Gohan.